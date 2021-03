¡Horror!

Versión impresa

Se me estaba pasando hablar de Dimas Cárdenas, “Lagartillo” con sus piojos. No me pareció nada gracioso, qué asco. Sí, sé que dirán que los piojos se les pueden pegar a cualquiera. Pero, venir a mostrarlo como la gran cosa, horrible. Qué desagradable ver eso en las redes sociales. En fin, considero que “Lagartillo” no sabe cómo llamar la atención. Debe ser más ingenioso.

Me aburre ya...

Sé que he dicho que me gusta la relación entre Lucho Pérez y su nueva novia, pero, ya la “mijita” me aburre publicando esos videos de Lucho durmiendo. Luego se quejan de que la gente se mete en su vida privada, pero es que dan de qué hablar. Creo que ese tipo de cosas son íntimas y no para estar exponiéndolas de esa manera. Sí me gusta cuando comparten sus paseos y demás.

Suerte

De verdad que le mando mis mejores deseos a Angi Keith en la competencia internacional donde seguro dejará el nombre de Panamá en alto. Es bonita, aunque no me gusta que tengan que pasar por el bisturí, quedó muy guapa. Ella no lo necesitaba, pero sí se siente mejor con la operación, muy bien por ella. Espero se luzca por allá, creo que tiene todo para hacerlo.