¡Qué mal!

De verdad que la gente no pierde el tiempo, qué bueno que Marcela Barnes denunció la cuenta falsa de Only Fans donde usan su nombre. La gente sigue haciendo sus fechorías, qué va en este tiempo debemos andar al día, porque loa malhechores y malintencionados lo pueden meter a uno en un problema de un momento a otro.

¡Qué barbaridad!

Toda la maldad

La gente aún no se acostumbra a ver a Rolo con su esposa, que es un “poquito” más joven que él. Dejen vivir al hombre, él es feliz y su relación no afecta a nadie, y sí no los quieren ver no entren a sus redes sociales y se acabó el problema. Acuérdense que si lo dejan –en caso de que ocurriera- no es asunto de ustedes. Ella sabrá si lo quiere de verdad o no, déjenlos.

Incidente

Qué bueno que Josenid se tomó los comentarios de su “rodilla pelada” con buen sentido del humor y le siguió la corriente a aquellos que empezaron a comentarle sobre el incidente, que al parecer fue hace rato, pero la marca le quedó ahí y está bien visible. Pero, a quién no le pasó, quién no se llevó su golpe y ahora lucen la cicatriz de la rodilla felizmente.