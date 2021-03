No sean así

Versión impresa

Las personas no han tenido piedad para atacar a Siria Miranda luego de informar que se acogió a una licencia para “servir al país” y desde Estados Unidos. ¡Bien por ella! No obstante, a pesar, de que muchos seguidores le han deseado lo mejor hay quienes le han dicho hasta “vendida”. Bueno, esta situación se presta para malos entendidos, pero dejen que haga su trabajo.

Sí y no

¡Wao! Me gustó la respuesta de Akim para esos “haters” que le dijeron de todo por las joyas que se compró. Sí, es demasiado presumir que gastan sumas exorbitantes para comprar esas pendas de reguetonero, pero, también es cierto que es su problema. Akim no se dejó y dice que está claro en que son cosas materiales y que lo más importante es la familia. ¡Bien dicho!

Dejen vivir

De verdad que la gente no perdona, le han dicho te todo un poco a Jacky Guzmán por hacerse un tatuaje con el nombre de su mamá. ¡Ay déjenla! Ella sabe lo que hace y por qué lo hace. Sí ella se siente bien colocándose un tatuaje que lleve el nombre de su fallecida progenitora, en qué les afecta. Hay cosas más importantes por las que debemos preocuparnos.