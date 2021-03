¡Ay no!

Versión impresa

No se a ustedes pero a mí ya me parece demasiado el hecho de que quieran ganar “rating” con Anyuri. Quieren que las personas estén pendientes de lo que hace la “mijita”. Es como un bombardeo. Y lo peor, en al programa no dijo nada nuevo. Ella canta, está bien, aunque ni me gusta como canta, pero ya dejen de tenerla en todas partes, ya no es entretenido.

Pereza...

¿De vuelta? Para eso hacen tanta ruido cuando “supuestamente” se van y a los pocos meses los ves de vuelta. ¿Se van y los buscan porque son buenos? ¿Se van solo por una pataleta y luego regresan como perros falderos? ¿Qué será lo que ocurre en estos casos? De la manera que sea, la One Two fue bien recibida por la audiencia al juzgar por los comentarios que le dejaron en redes sociales.

Guapa

¡Más bien! Me gustó el “outfit” de Marelissa Him cuando fue a hablar de los Tik Tok Awards. Es sencillo, sin tanto chécheres y cero chabacanería. Ellas se ven lindas así de sencillas, “el llevar tantas cosas no siempre es sinónimo de belleza”. He visto algunas por ahí que creen que la “sacan del estadio” y se ven bien feas. ¡Perdón! Se tenía que decir y se dijo. Es mi opinión.