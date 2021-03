Suficiente

Versión impresa

No sé, pero ya me da pereza el “mijito” Julián Torres ya lo veo hasta en la sopa, ya sé que él está famoso por sus bailes, pero creo que es demasiado. Hay personas que hacen algo más productivo y nadie los mira, ni publican sus buenas obras ni mucho menos los hacen tendencia. Sí, yo sé que es “tendencia”, pero ya bajen unas rayitas no es para tanto. Es mi opinión.

Ternura

Me encanta ver a Karen Peralta en su rol de mamá, se ve tan hermosa con su bebé. Bueno, sí, no es la única mujer que ha tenido un hijo, pero, me gusta verla. Se ve que está disfrutando esta etapa de su vida, como debe ser. Además, está muy guapa, no se deja, eso está bien. Su cabello, su vestimenta y arreglo en general, muy bien. Siga así. Dios los bendiga.



No y sí

A veces sí en otras no. Esto es lo que me ocurre con Hugo Stocker, sí, ya sé que ya lo he dicho, pero es que se pasa con sus cosas a veces. Creo que quiere sacar gracia y lo que hace es todo lo contrario, al menos conmigo, no me gusta cuando se pone en esas cosas. Debe ser más natural, porque se ve muy actuado y ya no tiene gracia así. Es solo un consejo.