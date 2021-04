Más bien

Ese “Big Sale” que hizo Siria Miranda indica que tiene ese puesto en el Gobierno bien amarrado, parece que de ahí no la sacan por un buen par de años. Mira que vender todo como si no fuese a regresar más nunca a Panamá dice bastante. Pero, que aproveche esos años, ojalá le vaya bien y no le pasa como a otra por ahí que no le duró mucho la fiesta en el Gobierno.

No haga caso

Me encanta ver a Marcela Barnes feliz con su pareja. Pero, creo que no debe estar haciendo caso a los malos comentarios, si ella sabe que son por molestar no les debe dar color a esos malintencionados, ignórelos, de seguro eso les molestará más. No se ponga como una farandulera por ahí que quiere sacar gracia respondiendo a sus “hater” y queda es peor.

¿Y entonces?

No es que sea “hate”, pero qué escándalo con la revelación del sexo del nuevo hijo de Roseta, ella me cae bien y todo, pero demasiada algarabía. Está bien, ella es una “famosa del patio”, pero tampoco para semejante escándalo, se pasan. Bueno, para unirme al clan de los emocionados, la felicito por su nuevo bebé. ¡Ojo, no tengo nada en su contra y menos por el bebé!