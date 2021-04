Muy bien

Versión impresa

Me gusta el trabajo que está haciendo Yohanny Guevara en el noticiero matutino. La periodista tenía experiencia, pero ha ido mejorando más, sabe cómo salir de esos imprevistos que a veces se presentan cuando se está en vivo en una transmisión. Me alegra su progreso, porque he visto a algunos de sus colegas que ya tienen experiencia y a veces se dan unas enredadas horribles.

Aburrido

El “mijito” Julián Torres hace buenas labores y a veces publica cosas interesantes en sus redes sociales, pero, me aburren esas fotos donde sale sin camisa. Sé que quiere mostrar su trabajo en el gimnasio, pero ya bájele dos rayitas, es “bueno el culantro, pero no tanto”, como dice un refrán. Recuerde que todo en exceso hace daño o no es tan bueno. Es un consejo.

¿Sensualidad?

Anarkelys robó varias miradas con esa última foto en el gimnasio, dice que va con todo. Pero, por qué tomarse una foto de espalda, siempre me he preguntado eso de algunas “influencers”, no pueden solo mostrar sus brazos o piernas. Bueno, cada una de ellas sabrá por qué lo hace. Lo importante es que está decidida y recuerden que el ejercicio ayuda a la salud en general.