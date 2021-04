¡Fuerte!

Versión impresa

¿Por qué la gente es así? Mira que venir a insinuar que Delia Muñoz, usa poca ropa para presentar el noticiero y que ya parece “OnlyFans”, estuvo fuera de lugar. Sí, el traje estaba corto, pero no lo vi vulgar. Qué bueno que muchos salieron en su defensa, qué atrevidos son algunos. Además, si no estuviera acorde con el noticiero, no creo que la dejasen presentarlo.

Payasada

Eddy Vásquez quedó como en feo con ese baile que hizo ayer en Jelou! La verdad no sé qué les pasa. Claro, yo sé que el programa matutino es “relax”, pero en ocasiones hacen unas payasadas que aburren. Eddy bailando como robot, ¿quería sacar gracia? A mí me dio fue pereza. A veces hay cosas interesantes, pero en otras se pasan en tonterías.

Tranquila

No me gustó mucho el vestido que usó Jennifer Gleichman esta semana en “Qué dice la gente”, no sé por qué les gusta lucir tan brillante. Ah, otra cosa que tengo que decir es que la “mijita” a veces actúa como forzado. Trate de que todo fluya, porque se nota que en ocasiones se pone tensa. Sé que debe ser una gran presión, pero no deje que sea evidente este pequeño detalle.