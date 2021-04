¡Qué escándalo!

Oye, que revuelo surgió después de ver la campaña "Body posivity" donde participa Rosa Iveth Montezuma junto a otras chicas. Unos dijeron que se "está normalizando la obesidad". Señores por qué le buscan la "quinta pata al gato", a todo. Dejen a la gente llevar un mensaje, no le vi nada de malo, hay personas que son obesas por algún problema de salud.

No es tarde

Aún estoy a tiempo para felicitar a Sandra Sandoval, quien cumplió 51 años el sábado. Digan lo que digan yo la veo como el buen vino. ¡Mucha Gallina Fina! Aunque algunos digan lo contrario y la critiquen porque ella ha pasado por el cirujano. Dejen la envidia, no es buena. Qué bien que a ella no le da ni frío ni calor lo que digan de ella. Usted siga disfrutando su vida.

¿En serio?

Será que Anyuri cantará el Himno Nacional, en la cartilla boxística ¡Dios mío! Digo, ella tiene derecho a hacerlo, pero no me quiero ni imaginar la algarabía que se formará si lo hace y se equivoca, no la van a perdonar. Amanecerá y veremos. Ya he visto los comentarios y los "hater" abundan. A pesar de todo deben darle la oportunidad a la "mijita", tal vez sorprenda.