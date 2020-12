Alerta máxima

La pandemia por COVID19 se descontroló en Panamá y Nito con su buen gobierno se la andan rifando. Más de 3,300 personas han muerto y solo ayer se reportaron más de 2,300 nuevos casos.

Sin camas

Ya los médicos y enfermeras lo habían adelantado. No hay camas en los hospitales públicos y privados. Los indicadores confirman que los casos se duplicarán y las UCI no podrán manejar el caos.

Acorralados

El Buen Gobierno está acorralado. La economía naufraga y peligran miles de empleos, mientras el sistema sanitario colapsó sin camas, sin insumos y con personal médico desgastado. Fin de año encerrados.

Urgencias

La situación sanitaria es tan grave que muchos hospitales no están recibiendo pacientes por urgencias que no tienen nada que ver con Covid19. Los mandan para la casa a su suerte. No es relajo lo que ocurre.

Cierre

Los sapos del Palacio confirman que hay un fuerte olor a encierro. Los indicadores están disparados ni siquiera cuando arrancó la pandemia habían números tan escandalosos. La población tampoco pone de su parte.

Contratos

Los reflectores están sobre las compras directas que se están haciendo por la pandemia y las inclemencias del tiempo. Son miles de dólares cada día y las empresas están vinculadas a personajes muy perredianos.