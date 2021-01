Fracaso

La película de Nito pasó del suspenso al terror y pareciera que no tiene equipo para lidiar con la crisis. Sus ministros no reaccionan en equipo y sus asesores prefieren alejarlo de los anuncios importantes para que no se rife más su imagen.

Sin rumbo

La pura verdad es que Nito debe hacer cambios urgentes en su equipo a todos los niveles. En nueve meses son como la procesión del Cristo Negro. Al margen de los ataques políticos las decisiones del gobierno son una ruleta rusa.

Aclaraciones

Dicen que el país camina sin capitán y su segunda tampoco puede salir a decir nada porque su credibilidad está en lo más bajo. Después de siete mil millones gastados y nueve meses de crisis todavía no encuentran el rumbo.

Inventos

En vez de ponerse a trabajar y sacar a adelante la crisis que tienen los perredosos se ponen a inventar notas de voz donde intentan confundir a la población y quieren meter al Loco. Si el Loco estuviera al frente otra historia fuera.

Locura

En enero encierran a miles de personas en Panamá y Panamá oeste pero sin derecho a salario si no trabajas, mientras las empresas y emprendedores todavía no saben si cierran sus puertas o se declaran en desobediencia.

Arrogancia

Lo peor que está ocurriendo es que la población perdió la esperanza en su gobierno. Cuando habla Paco o los otros ministros recurren a la amenaza y a las analogías sin sentido para sustentar sus decisiones.