Circulito

No es cuento ya en San Felipe hablan del círculo de los intocables del Palacio. Aunque Nito dice que no hay tolerancia con los juega vivo allí a su lado se mueve un grupito que aprueba todo. Esos mismos que todos hablan.

Increíble

Un grupo de personas cerró la Interamericana por más de cuatro horas en Capira. Miles de personas estaban afectadas y nadie quería ordenar la intervención de la policía.

Presión

Comenzaron las mini protestas en todo el país. No solo son los sindicalistas y los estudiantes también restauranteros, dueños de pequeños negocios y ni hablar de la gente reclamando agua potable y bonos solidarios.

Vacunas

Dicen que Pfizer anuncio que reanuda sus operaciones el 15 de febrero pero eso no garantiza que mandarán más vacunas a Panamá en esa fecha. Los próximos lotes no tienen ni fecha ni hora y lo mejor es no hacerse falsas expectativas.

Fijación

En la 12 de octubre están obsesionados con el Loco. Lo meten en todas las notas sin importar si tiene algo que ver. La última fue un caso donde un borracho pelea con unos ciclistas. Digan que tiene que ver.. nada.

Balanza

Dicen que en San Felipe no asimilaron muy bien ese estudio donde Panamá aparece como uno de los países que peor ha manejado la pandemia. Ese galardón negativo a quién se lo van a poner.