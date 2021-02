Paro

El personal médico de Hospital San Miguel Arcángel se va a paro porque no les pagan su plata pendiente. Esa lucha es vieja y todavía no son capaces de resolver ese lío. En medio de la pandemia es un golpe duro.

Vacunas

Dicen que ya se confirmó que en febrero podría llegar el segundo lote de vacunas. Aunque no dan fecha exacta se habla que podrían estar a finales del mes y el proceso de vacunas será en la primera de marzo.

Lío grande

Al parecer los veteranos asesores del gobierno en la crisis sanitaria se han dedicado a criticar a los gremios empresariales que piden abrir la economía. Entiendan algo miles de personas se están quedando sin ingresos y sin su trabajo. No sean brutos.

Cambios

Vienen más cambios en el gobierno. Se habla que esta semana se conocerán movimientos de ministros y directores. Están sacando a los aliados políticos y metiendo cuadros del partido de Omar.

Cuarentena

Dicen que la cuarentena total se mantendrá en Panamá y varias provincias del país hasta segunda orden. No solo serán carnavales esa medida pretenden mantenerla de acuerdo a la necesidades del Minsa.

Ojo con eso.

LiberenEl Buen Gobierno no sabe cómo explicar porque no puede permitir que se comercialicen de manera privada las vacunas para combatir el Covid19. Si ellos no tienen la capacidad de traerlas a corto plazo dejen abierto el mercado.