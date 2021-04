Impresionante

Dicen que las fiscales de Kenia siguen trabajando día y noche para ayudar al Tortugón. Ayer se supo que pretenden dejarlo fuera de la vista fiscal y de paso ignorar las evidencias.

Sin sorpresas

Dicen los sapos del MP que desde el primer momento han intentado protegerlo. En los tiempos de Ulloa hubo roces por ese tema porque el Tortugón se creía intocable.

Poderes

Paco Sucre sigue teniendo súper poderes y ahora dice que van a flexibilizar el toque de queda hasta la 11 de la noche. En el gobierno no comprenden que la economía está muerta y si no permiten a los negocios operar no habrá luz al final del tunel.

Bancos

La última encuesta confirma que los panameños están estresados por las deudas y su relación con los bancos. Se termina la moratoria y no habrá plata para altas deudas. Morticia la tiene clara en estos días.

Curioso

Dicen las malas lenguas que el Buen Gobierno le ha invertido mucho tiempo y promoción a la llegada de la nueva cepa brasileña. Llegó justo en el Momento que más palo recibían por la fiesta en Atlapa y el bailoteo de Gaby y Nito.

Guerra

Dicen qué hay una guerra campal por la aprobación de la nueva zonificación de la ciudad. Hablan que volaron hasta kanguros y se revivieron muertos políticos que antes pudieron cambiar todo pero se hicieron los vivos.