¡Otra más!

Se supo que le preparan otra demanda más a los pelaos desenfocados al servicio de Mottin. Cometen muchos errores y mezclan su opinión con hechos. Dicen que la semana pasada le cayeron dos demandas.

Curiosidad

Dicen los sapos de bajo mundo que la Fundación del evasor de Coronado está repleta de ex colaboradores del Tortugón. Hay ex ministras y ex zarinas, entre otras hierbas aromáticas. Ahora entienden porque sus arranques.

Sin humo blanco

Dicen que las enfermeras están en pie de guerra y se cansaron de las mentiras frescas. El Buen Gobierno debe ponerle el ojo a estas promesas porque no se puede dar el lujo que las enfermeras paralicen la atención.

Defensa

Dicen que las declaraciones del Superintendente de Bancos causaron fuegos artificiales en la Asamblea. Ahora se entiende cuando Morticia habla que ese personaje defiende a los bancos. No tiene sentido de la realidad.

Millones

Dicen que Alexander confirmó los rumores que el Buen Gobierno prepara nuevos préstamos millonarios para financiar su déficit. Si el gobierno se ha gastado más de siete mil melones y busca más como se sentirán todos los que le deben la vida a los bancos.

Ojo

Dicen que hay darle seguimiento a la iniciativa aprobada en la Asamblea sobre la extinción de dominio. Si no hacen eso bien se formará tremendo lío. Por allí preparan algunos recursos legales para tumbar eso.