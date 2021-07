Audiencia

La audiencia contra el Loco fue reprogramada y los informes médicos confirmaron que está operado de la columna. Los querellantes y los fiscales del MP están desesperados por hacer un juicio express y que se violen todas las garantías.

Versión impresa

Popularidad

Los genios detrás de la persecución contra el Loco Mayor andan perdidos. Piensan que sometiendo al Loco a un nuevo juicio y atacándolo con sus medios aliados acabarán con su popularidad. Está comprobado que la duplican la aceptación política.

Discurso

Nito hoy cumple dos años en el poder. Se espera que visite la AN y de un discurso que estremezca al país. Si no cambia a la mitad de su gabinete y presenta un plan real de reactivación económica es mejor que no hable.

Agachado

Dicen que el Tortugón está pasando agachado en estos dos años del gobierno de Nito. Hasta ahora no le han puesto una sola denuncia y que por arruinar al país. Todas las obras millonarias que dejó perder y que ahora hacen falta. ¿Pacto secreto?

Sueños

Dicen que en el CD hay una pelea de perros y gatos por controlar el partido. La carrera la está ganando la Capireña que logró que la mayoría de la bancada se fuera con el PRD y a pesar de las amenazas de RR nada cambiará.

Poder

Dicen que el karma es una cosa seria. Hace unos años RR y la Capireña decidieron quitarle el partido al Loco aprovechando que estaba detenido. Ahora entre ellos se están destruyendo. Parecen más oficialistas que opositores.