Descontrol

Los gringos reportaron que Panamá es inseguro en este momento y los perredianos salieron a quejarse pero lo que ocurrió ayer en el área bancaria es una luz roja. Un asalto con armas de grueso calibre y con pobre reacción de la PN.

Versión impresa

Inseguridad

Si Nito no termina de entender que el desempleo y la inseguridad son sus puntos débiles entonces estamos mal. Hace rato debió hacer cambios en su ministerios porque los criminales están ganando la partida.

Prioridades

Las cosas están patas arribas en Panamá. La autoridades comunican que detuvieron un camión con pivae que no tenía papeles que justificaran su procedencia mientras los delincuentes andan por las calles asaltando y matando a inocentes.

Lloradera

Dicen que el abogado borrachín anda enloquecido porque Mauro le quitó el poder y desistió de su querella en el caso de supuestos pinchazos. Lo peor es que habla mal de su ex cliente y ataca al nuevo abogado.

Copas

Dicen los sapos que el abogado borrachín no puede controlar los tragos y no se sorprendan si las juezas le llaman la atención por su estado. En su calentura porque lo dejaron afuera del acuerdo dijo que su ex cliente era clave en el caso.

Mottines

Dicen que los mottines están activados ahora que ya controlan algunos medios y están negociando con otros no se sorprendan que anuncien aspiraciones política o apoyen a un aspirante presidencial.