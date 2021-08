Ironías

El gobierno de Nito exigirá a los meseros y mesaras del país estar vacunados con las dos dosis pero a estas alturas miles de funcionarios no tienen las vacunas. La exigencia debe ser para todos dando el ejemplo.

Protestas

Le activaron las jornadas de protestas a Nito y los perredianos. No son tres gatos sino centeneras de personas en su mayoría jóvenes que no aguantan un escándalo más. En la protesta de ayer había varios dueños de negocios que todavía no han podido abrir sus puertas.

Curioso

Dicen que han salido a relucir cartas donde la esposa de Labrador utilizando su cargo limitaba los hisopados que se realizaban en diferentes lugares. Después aparecía misteriosamente su laboratorio para ofrecerlos.

Credibilidad

La doctora Lourdes Moreno es una de las funcionarias que en pandemia gozan de credibilidad. Ante la crisis interna del gobierno y los escándalos de Labrador y su esposa se vieron obligados a sumarla nuevamente.

Turismo

Dicen que no existe una estrategia para recuperar a la industria del Turismo. Sucre y Nito solo le imponen toques de queda y cuarentenas. Se supo que Mayer hizo más promoción de los hoteles de Bocas en dos días que el gobierno en 365.

Oposición

Los gremios docentes no quieren volver a las clases. Han buscado mil excusas para retornar a las escuelas y colegios. Ahora la discusión no son las vacunas y se enfocan en otras cosas. Con esa actitud no vamos para ninguna parte.