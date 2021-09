Desnudo

Dicen que Isma "El Testigo" alias Pinocho quedó al descubierto durante dos días de contrainterrogatorio. No se acuerda de nada, no sabe nada pero no tuvo que admitir que el creador de los correos sospechosos.

Versión impresa

Burla

Dicen que los siete fiscales del caso pinchazos enmudecieron. No sabían cómo lidiar con escenario patético de su testigo millonario. Un caso creado en el Consejo de Seguridad por Picuiro que ellos deben defender con pistolitas de agua.

Jodido

Dicen que los querellantes pusieron de vocero al funcionario de la AMP… no aprende de los golpes. Se tiró a la candela a quemarse en un caso que agoniza. Todavía no ha mostrado la renuncia del gobierno del PRD.

Vergüenza

Dicen que el personal médico del HSMA sigue luchando porque le paguen su plata. Es una vergüenza que todos los años se viva la misma situación. El principal hospital del distrito de San Miguelito.

Lindo

Dicen que la Unión Europea sigue castigando a Panamá y lo mantuvo en la lista negra de paraísos fiscales. La pregunta es que ha hecho Panamá para lidiar con esas presiones. Ni el Tortugón ni Nito han podido con el motete.

Sapos

Dicen que la nueva estrategia digital de algunos ministros es meterle la maleta a la publicidad en las redes sociales. Están pautando en todos lados porque no saben como levantar su imagen. Se van a gastar una fortuna.