Enemigos

Dicen que al parecer eso que La Chola sería la compañera de fórmula de Gaby es como colocarle una roca en la espalda y tirarlo al mar. Ese cuento lo sacaron los mismos perredianos enemigos del Gaby.

Vergüenza

Dicen que en Bocas del Toro hay una verdadera crisis por la falta de agua potable en la Isla Colón. Y eso que Gato es el que manda por allá y tiene línea directa con el Palacio. Da pena eso.

Gratis

Dicen que el ministro Sabonge necesita asesoría urgente para manejar la incapacidad del MOP. Consejo gratis no intente justificar la crisis vial y reconozca que las calles están llenas de huecos. Eso es más inteligente que negarlo.

Drogas

Dicen que el tráfico de drogas por los puertos es un dolor de cabeza para las autoridades judiciales que no entienden como se están preñando contenedores con miles de kilos. Hay varias operaciones corriendo.

Karma

Dicen que en la 12 de octubre los amigos del Tortugón se están desintegrando y en diciembre se terminan de fundir a su mínima expresión. Por eso dicen que el karma es el karma.

Obsesión

Dicen que hay gente obsesionada con el Loco. No importe lo que pase en el país ellos lo mencionan y no escriben en sus redes otra cosa que no sea relaciona al Loco. Y viene el 2024.