Problemas

Parece que el alcalde de San Miguelito no es el único que no paga las cuotas de los funcionarios a la CSS y el Siacap. Un necio pregunta sí en estos casos hay delito o no, porque a la empresa privada si se lo aplican.

Fiesta

Dos de los jefecitos de la AMP festejan porque están cerca de cumplir con la meta que se pusieron en sus cuentas bancarias. Uno de ellos hasta le compró un Lexus a una amiga muy cercana.

Candado

Que los niños, niñas, jóvenes y adultos siguen sin usar las canchas del parque Omar porque están con candados. Muchos ya califican esta administración como una de las peores y no fomentan el deporte.

Encendido

Hablando de la AMP, el tema del combustible para los cruceros prendió el rancho y muchos empresarios quieren que se aclare todo. Cómo es que quieren obligarlos a comprarlo a una sola empresa.

Vergüenza

Dicen que la alegría por la llegada de varias empresas de cruceros a Panamá, podría durar poco si no se toman los correctivos. La verdad es que todo es un desastre en Colón y en Amador; reaccionen por favor.

Peor

Que la última encuesta de Gallup Panamá, revela que una de las inconformidades más grandes de la población esta relacionada con el manejo de la seguridad en el país. Tremenda papa caliente tiene Pino.