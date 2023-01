Pillado

Dicen que el perequero de Raúl M está detrás de todo el bochinche contra Chichi. Es una de las mentes detrás del tema y está en complicidad con otras personas.

Presión

Dicen que Gaby está pidiendo a todo su gabinete que lo apoyen en las próximas internas del partido. Quiere ser candidato presidencial sin importar nada y eso tiene caliente a la vieja guardia.

Traficante

Dicen que Sergio el traficante de armas es una de las fuentes estrellas del diario ñammeñista. Sus casos no se han cerrado y es considerado como un criminal de alto perfil. Pronto se le irán los padrinos.

Borrachera

Dicen que los enemigos de Juan Diego siguen castigándolo por una borrachera. Nadie puede negar que es un buen diputado y una borrachera no lo va a definir. Dejen al hombre con sus copetines.

Proceso

Dicen que la gente de la 12 de octubre no pega una en los juzgados. Por allí no admitieron un recurso en un caso civil y seguirá su curso. Son varios millones de dólares que tienen en demandas y no aprenden.

Lío

Dicen que hay desabastecimiento de 132 medicamentos en la Caja del Seguro Social. Las empresas que venden estas medicinas juegan pelota para poner los precios que altos. Nito tuvo que intervenir.