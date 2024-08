Favoritos

Una exdirectora de comunicación se la pasa llamando a sus excompañeros preguntando por qué no han pagado a los que fueron sus proveedores favoritos. Ya tenemos el nombre.

Telefonía

Todo apunta a que saldrá a licitación la concesión para un nuevo operador de telefonía celular en reemplazo de Digicel. Los otros dos esperaban quedarse solos en el mercado, pero no será así.

Promesa

Se espera que hoy el presidente Mulino le lleve una propuesta al Cristo Negro de Portobelo. Parece que en campaña hubo una promesa por si ganaba, y ahora le toca cumplir.

Lista

¿Quiénes serán los personajes que aparecen en la famosa lista para director de la Caja de Seguro Social que el presidente no quiere ni ver? Por suerte, la lista tiene 29 nombres y no tres, porque de allí, si no, no habría de dónde escoger.

Fuga

Dicen que un despacho de Presidencia en la pasada administración le dio la espalda a los proyectos sobre VIH-Sida. Antes de la pandemia, sus dignatarios se retiraron del equipo que buscaba establecer políticas y nunca más volvieron.

Propuestas

Varias propuestas de ley se han presentado en la Asamblea Nacional para regular el tema de los Jueces de Paz. Muchos no están conformes con las decisiones que se están tomando.