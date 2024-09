Cerebro

Dicen que un tal Agustín M. es el nuevo cerebro detrás de los negocios en la AMP. Bajo la asesoría del reconocido Pablo Torres, supuestamente están organizando y controlando todo.

Pelea

Las cosas se están poniendo tensas en la Asamblea. Dicen que el diputado del PRD, Jaime Vargas, invitó a su colega José Pérez Barboni a pelear fuera de la Asamblea Nacional.

Pelea II

El conflicto no terminó allí. El diputado Raphael Buchanan, también del PRD, arremetió contra Pérez Barboni: "¡Usted tiene que ser respetuoso!" ¿Se viene el próximo round?

Rastreo

Diez millones de dólares fueron pagados por tres perforadoras de pozos de agua. Muchas personas ya hicieron el rastreo y encontraron precios considerablemente más bajos. ¿Será que pasó lo mismo que con los ventiladores?

Alerta

Ayer, el PRD salió, supuestamente, a alertar sobre las intenciones del gobierno actual de modificar la edad de jubilación y aumentar las cuotas obrero-patronales. Si no contribuyeron, no opinen, porque en cinco años no hicieron nada.

Morosos

Se le acabó el juega vivo a los morosos de los corredores. Sino pagan no podrán obtener su calcomanía de circulación. Ya era hora de que se le pusiera un alto.