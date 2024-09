Drama

Dicen que por los lados del Tribunal Electoral todavía están secando el piso por tantas lágrimas que se derramaron. El drama fue tal que, mínimo, esos magistrados tenían 30 años de trabajar juntos.

Multas

Dice que la Tiktoker va a salir a multar a todos los vendedores de billetes y chances que ofrezcan "one two" y "casado". Si hay desesperación por recaudar, que no se note.

Denuncia

Una denuncia contra 36 personas en todo el país, por el presunto delito de emitir su voto más de una vez en la Elección General del 5 de mayo de 2024, fue presentada en la Fiscalía Electoral.

Pelea

Un grupo de estudiantes casi llega a los puños durante el acto realizado en el Paraninfo Universitario para despedir al exrector, empañando la solemnidad del evento.

Anuncio

Este jueves, 12 de septiembre, a las 6:00 p.m., el presidente de la República, José Raúl Mulino, se pronunciará ante el país en cadena nacional sobre la situación de la Caja de Seguro Social.