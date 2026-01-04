Dolor

Me cuenta un chismoso que a la tía MELA todavía le hierve la sangre luego de que se quedara sin presidencia de la Tremenda Corte y de la Sala Penal. ¡Nadie le compró su cuento chimbo!

Osadía

Lo que no se puede poner en duda es la osadía de la tía MELA, que no conforme con dos gestiones y un mar de críticas a cuestas, iba por otro periodo en la Tremenda Corte. ¡Esa no conoce la vergüenza!

Toneladas

En San Miguelito ya se han recogido unas 953 toneladas de basura. Dice el Amigo Fiel que la alcaldesa TikToker debió ser más diligente en aceptar la ayuda de la AAUD. ¡La gente quiere soluciones, no excusas!

Cuchara

Un necio le pide al exministro maraquero que siga enfocado en continuar ganando Grammys, en lugar de meter su cuchara en la política criolla desde la comodidad de los "United States". ¡Ay padre!

Ancla

Otro imprudente comenta que este espaldarazo público del maraquero, en lugar de un impulso puede ser más bien un ancla para Juan Cantina y el exdiputado del silbato. ¡Amanecerá y veremos!

Citas

El sindicalista Jaime Caballero puso en escena la precaria condición en la que se encuentra en prisión. Dice que incluso sus citas médicas se han retrasado. "El Loco" aboga por dejar a un lado estos tratos inhumanos.