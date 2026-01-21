Clases

Un necio se pregunta si la fiscal Morcillo podría darle unas clasecitas de catalán. Debe manejarlo muy bien cuando intentó colar, en la audiencia de "Jodebrecht", varias pruebas en esta lengua románica.

Pruebas

Las pruebas extraordinarias del MP están plagadas de irregularidades y no solo por el tema del idioma. También les faltan apostillas, no se entregaron los audios originales y hay hasta pruebas ilegales.

Cantinflada

Parece que cada semana la audiencia de "Jodebrecht" tendrá una programación diferente. Eso pasa cuando alguien tuvo la ideota de colocar a la Tremenda Jueza en dos juicios simultáneamente.

Sensatez

Lucinda dejó claro que no permitirá que el debate de la reforma educativa se convierta en un topón entre Calle Arriba y Calle Abajo. No es para menos porque el tema requiere seriedad de todas las partes.

Populismo

Ahora no se descarta que por los lados de la Cueva de la 5 de mayo la situación sea un poco más convulsa tomando en cuenta que pueden subirse al carrito del populismo en aras de fortalecer simpatías.

Salida

Realizando Metas aceptó la renuncia de "Campito" a la Junta Directiva del colectivo, la cual se hizo efectiva de inmediato. Un imprudente recuerda que ese ya iba por el mismo camino de "Orejita".