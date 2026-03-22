Uniones

El fin de semana estuvo marcado por las bodas de famosos, la unión que se celebró en Tierras Altas de uno de los Neonatos contó con toda la participación de su banda, incluido "Juan Cantina", quien vino directo de la casa de Micky.

Fuerte

Y hablando de "Juan Cantina" como que no le fue muy bien en la Altiva, ya que un vidajena me contó que hubo un grupito que lo miró con rencor. ¿Qué esperaba?

El sí acepto

Y el matrimonio más esperado del fin de semana fue el que se realizó en La Cresta, el cual fue muy mediático, pero estuvo rodeado de comentarios positivos. ¡Felicidades a la nueva pareja en esta etapa!

Un punto

A quien también aplaudieron fue a la alcaldesa del "West" por la boda masiva que se celebró en Veracruz. Un punto a favor de la alcaldesa que no ha recibido sino ataques por sus no tan atinadas decisiones.

En línea

Con la sanción de la ley de pasantías remuneradas para jóvenes, Panamá dio un paso gigante en esta materia en América Latina, ya que con esta sanción será el primero que ejecutará un Programa de Pasantías para jóvenes; aunque se debe llevar de manera correcta para que tenga frutos positivos.

Reto

No es un secreto para nadie que con el alza del combustible, hay que prepararse para una larga lista de otros rubros que también se irán a las nubes. Esperemos que las autoridades tomen carta en el asunto. ¡En guerra avisada no muere soldado!