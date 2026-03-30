Licitación



Me dicen que por los lados de Etesa hay tremendo matraqueo con una licitación que busca favorecer a Santa Cruz. Lo más indignante es que los santitos no cumplen con el pliego y su propuesta está repleta de vicios. ¿Será que la ley está de adorno? ¡Ojo con esos kilovatios!

Calvario

A más de uno casi le da un faracho cuando una aspirante a "ombudsman" vociferó sin rodeos que al Loco le han violado todos sus derechos. Es que si aspiras a ese cargo no puedes chifear el calvario que ha sufrido el Loco.

Seguridad

Dicen los Indios que la Fedebeis está intentando pasar agachada con el tema de la golpiza que ocurrió en un estadio. Aseguran que son responsables por no tener la seguridad debida para este tipo de juegos.

Injusticia

Y siguiendo con el tema, los Indios andan indignados porque aseguran que el MP no ha actuado en igualdad de condiciones con el resto de los peloteros involucrado. Piden que caigan todos y no solo Aizprúa.

Método

Hay métodos y luego están los que usa la honorable de San Francisco para contener a los cochinos: Colocar una virgencita cerca a un tinaco de basura en Boca La Caja. ¡Manda fuego, Señor!