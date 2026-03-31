Placa

Con el debate sobre el diseño de las placas, un vidajena sacó del baúl de los recuerdos la placa con el logo del transmovil que se hizo en el quinquenio del Muñeco que Pasea. Una prueba de que hay gente que solo se queda en promesas. ¡Ups!

Ornamento

Me dicen que al de las juncáceas no le sentó nada bien que ya se hayan abierto las postulaciones para escoger al nuevo magistrado. Al parecer será un ornamento más en sus últimos meses en el TE.

Aerolíneas

Los que han pegado el grito en el cielo con la propuesta de subirle a 35% el descuento a los jubilados en pasajes son las aerolíneas. Dicen que apenas tienen una ganancia promedio de tres palos por persona. Jooo.

Enredo

La tía Eunecia anda con los cables enredados porque las distribuidoras de medicinas dicen que es imposible deducir del ISR los descuentos que hacen a los viejitos, pero por otro lado las farmacias dicen que sí se puede. ¡Aló MEF!

Buque

Dicen que el clan de la profe y el fulo andan alborotados sembrando teorías de conspiración tras la presencia del buque gringo en aguas panameñas. Qué afán tienen de andar generando caos. ¡Qué va!

Metro

Me cuenta un intenso que la pedidera de plata en los trenes del metro no se aguanta. No ha terminado ni de cantar uno, cuando aparece otro. Parece que la cosa está muy dura.