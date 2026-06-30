Homenaje

La muerte de Brunito generó una avalancha de mensajes de solidaridad, demostrando lo popular que era. Doña Marta espera que se honre su recuerdo colocándole a alguna clínica u hospital su nombre.

Propaganda

Me dicen que el domo de la UP está irreconocible de tanta papeleta que tiene pegada. Que cosa tan fea que se anteponga la politiquería a la solemnidad de este recinto. ¡El álbum de Panini se le queda corto!

Desesperación

Me comentan que a horas de las elecciones en la Cueva, varios andaban desesperados tratando de jugar a la psicología pero ya nadie les compraba el cuento porque saben que tienen tremendo rabo de paja.

Personalidad

Cuentan las malas lenguas que a los neonatos casi les da algo cuando se enteraron de que el honorable de la tanga roja va por la presidencia de la Cueva. Al menos los anaranjados demuestran personalidad.

Decisiones

El Amigo Fiel destaca que la gente de la vereda naranja no está obligada a respaldar las decisiones de Juan Cantina, que ayer andaba en el corre corre y sin saber para dónde agarrar. ¡Padre santo!

Virus

El australiano anda lanzando fuego y no es para menos con la situación que viven los chiricanos con los virus gastrointestinales. El letrado no descarta que el lío sanitario esté relacionado con el tema del vital líquido.