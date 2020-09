Adalberto 'Coco' Carrasquilla lleva el timón del FC Cartagena

Desde su llegada a FC Cartagena, el panameño Adalberto "Coco" Carrasquilla se ha convertido en una pieza clave en los planes del equipo Efesé y ahora que debutarán en su regreso a la Segunda División de España, la situación no ha variado.

Cartagena jugará el domingo en Segunda División con otro viejo conocido por la afición panameña Real Oviedo, un partido que lo regresa a la categoría plata después de ocho año y donde el técnico Borja Jiménez ha puesto plena confianza en el exmediocampista taurino "Coco" Carrasquilla.

"Hablar de Adalberto Carrasquilla es hablar del timón del Cartagena", describe una nota el diario La Opinión de Murcia.

Carrasquilla en los entrenamientos y en los partidos de preparación que ha realizado Cartagena ha jugado un poco más adelantado, realizando una función prácticamente de 10, lo que ha costado un poco, pero el técnico Jiménez confía que el panameño pueda realizar el trabajo dentro de la cancha.

Jiménez ha puesto en el mediocampo de Cartagena a dos jugadores de 21 años que pueden aportar mucho, Carrasquilla y Sergio Lozano, buscando el equilibrio con la experiencia de José Antonio García, conocido como Verza de 33 años.

Pero según el rotativo español, " Coco" Carrasquilla aporta mucho oxígeno al juego del FC Cartagena.

"Un auténtico pulmón en el centro del campo (Carrasquilla) que ha dado jugadas muy importantes durante en partidos preparatorios", describe la nota.

Según el artículo escrito por Pablo Molina, al jugar Carrasquilla más adelantado, casi de media punta, "se ha atrevido más de cara a portería".

"Con el Coco atado (con contrato) hasta 2025 y una Segunda División que le hará desarrollar mejor su juego, podremos disfrutar mucho al panameño", relata la nota.

Aunque los medios españoles agregan que en los partidos amistosos, que ha sido algunos contra equipos de Primera División, Cartagena no ganó ninguno, pero admiten que han dejado buenas sensaciones, crean ocasiones de goles, pero su pecado es no concretar.

Cartagena perdió 1-3 contra Villarreal, ante Leganés (1-0), contra Tenerife cayerón (0-2), Levante (1-2) y ante Valencia (1-3).