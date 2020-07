Adalberto 'Coco' Carrasquilla: 'No permito creerme que soy el mejor'

El internacional panameño Adalberto "Coco" Carrasquilla , habla pausado, con calma y tiene los pies sobre la tierra en los aspectos futbolístico, responde de una manera muy madura y mesurada.

Luego de ascender a Segunda División con Cartagena, Carrasquilla ha tenido muchos elogios por su buena temporada con su club, hasta algunos los consideran el mejor jugador de Panamá en la actualidad e inclusive del club Efesé, donde un cantante Río Viré ya le compuso una canción.

"Yo no creo eso, si pienso eso, le estoy dando confianza al ego, son cosas que trato no entren en mi cabeza, creerme cosas que no son (reales); es faltarle el respeto a mis compañeros", expresó 'Coco' Carrasquilla.

"No permito creerme que soy el mejor, porque le falto el respeto a mis compañeros" recalcó "El Coco" en un Instagram Live en A las 8 con el Shebe, de Julio Shebelut.

Carrasquilla admitió que escucha esos comentarios, pero él no los cree, "al final son comentarios", recalcó el mediocampista panameño.

Para el extaurino decir que es el mejor en la actualidad en Panamá, "es faltarle el respeto mi compañeros (jugadores) que están afuera, que están esforzando, no pienso en mí, pienso a nivel grupal", dijo Carraquilla.

Para el medioampista del Cartagena hay jugadores como: "José Luis 'Cocobolo' Rodríguez, Yoel Bárcenas, y otros que están fuera de Panamá que son muy buenos"

"Les faltó el respeto a mis compañeros que están afuera (de Panamá)", repuntó Carrasquilla, al referirse también que hay otros veteranos que militan en el extranjero.

'Coco' tampoco se considera el mejor jugador del FC Cartagena, donde la afición ya lo toma como uno de sus referentes e ídolo.

"Yo me veo como un jugador que me he entregado para ganarme el cariño de la fanatica", expresó Carrasquilla sobre el respaldo que ha tenido en Cartagena.

"Al final son comentarios, esas palabras no permito que entren en mí, no soy el mejor, porque le falto el respeto a mis compañeros del Cartagena", volvíó a decir el panameño.

El extaurino, reiteró que le celebración por el ascenso a Segunda fueron suspendida por la COVID-19, pero admitió que sufrió el partido ante Atlético Baleares que ganaron 4-3 en tiros penales.

Carrasquilla admitió que sufrió más los 30 minutos de los tiempos extras que estuvo en las gradas, que los 90 minutos que jugó en la cancha, temblaba, rezaba y al final se arrodilló dando gracias a Dios por el ascenso a Segunda División de España.

"Coco" reconoció que no tuvo un partido brillante, pero fue parte de la estrategia, lo pusieron a jugar más atrás de (5) en la contención, a marcar, algo que lo desgastó, debido que juega como de costumbre de 8, es decir más suelto, explicó Carrasquilla en las A las 8 con el Shebe.

