Anselmo 'Chemito' Moreno afilado para el colombiano Walberto Ramos

El panameño Anselmo "Chemito" Moreno no tuvo problemas para pasar su prueba médica, con miras a su combate contra el colombiano Walberto Ramos, para la pelea estelar de la cartilla Póker de Ases 2, KO al Cáncer, que se realizará el 15 de octubre en la Arena Roberto Durán, en pelea pactada a 10 asaltos y que organiza Laguna Premiun Boxing.

Versión impresa

El excampeón panameño en los pesos gallos, que enfrentará al colombiano Ramos en las 126 libras, detuvo la báscula en el pesaje previo en 132.6 libras, tuvo pulsaciones de 60 y presión arterial de 100/60.

Moreno no debe tener problemas para realizar el pesaje oficial del jueves.

El panameño pone en juego su clasificación mundial donde es número dos.

Otro que no tuvo problemas fue el excampeón pluma Jezreel Corrales que hizo 141 libras, tuvo pulsaciones de 56 y presión arterial de 100/60.

"El Invisible" Corrales se medirá a el peruano Jesús "El Rayo" Bravo en 137 libras y 10 rounds.

Mientras que Ricardo "El Científico" Núñez hizo 140 libras, pulsaciones de 62 y presión arterial de 100/70.

"El Científico" chorrerano se medirá contra el dominicano Richard "Morochito" Solano a 10 rounds y 135 libras.

VEA TAMBIÉN: Pitazo:Panamá tiene que sumar contra Canadá en la Octagonal de la Concacaf

Por su lado, Alberto "Metralleta" Mosquera reguitró un peso de 161.2 libras, tuvo pulsaciones de 62 y una presión arterial de 100/70.

Mosquera enfrentará a Abel Mina de Ecuador en las 154 libras y 10 asaltos.

La cartilla boxística la complementan 5 peleas más.