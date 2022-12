Argentinos sufren, pero alzan la Copa de Qatar 2022

Los jugadores argentinos admitieron que en la final ante Francia, sufrieron mucho, pero que lograron levantar la copa como campeones mundiales y es algo que le queda en el corazón

El portero de la selección Argentina Emiliano 'Dibu' Martínez aseguró -minutos después de coronarse campeón del mundo- que "era el destino sufrir".

"Lo teníamos controlado, dos tiros,y nos empatan el partido. Dijimos que era el destino sufrir. Nos ponemos 3-2, nos cobran otro penal, lo meten, casi nos meten dos goles, gracias a Dios saqué ese pie", dijo a la Televisión Pública de su país.

También habló sobre la tanda de penaltis y resaltó que allí hizo lo suyo. "Podría haber atajado el primero también, me tiré mal, pero después hice todo bien", resaltó Martínez

Enzo Fernández, resaltó la emoción de un Mundial conquistado con su selección, instalado ya "para siempre", en su "corazón", y en el que con 21 años, acabó siendo elegido como mejor jugador joven de Qatar 2022.

"Tengo un don de estar acá y ganar un Mundial con mi país que no tiene precio, no hay nada más lindo que esto, con mi familia en la grada, con mi mujer, mi hija, mis hermanos, mis padres, todos viéndome es algo que no olvidaré nunca y se queda para siempre en mi corazón", aseguró

Mientras que Nicolás Tagliafico afirmó que, pese a que la selección dirigida por Lionel Scaloni llegó "con mucha tranquilidad", el sufrimiento marcó el duelo contra Francia.

"A pesar de todo lo que se vio en este Mundial, llegamos con mucha tranquilidad. Lo dije en el partido anterior. Si no se sufre, no vale, y hoy había que sufrir un poquito más", expresó.

Mientras que Rodrigo De Paul declaró que el sufrimiento es lo que marcó a la Albiceleste para imponerse en este torneo.

"Sufrimos mucho, pero qué bien que se siente. Nacimos para sufrir, esto es lo que a nosotros nos curte. Vamos a sufrir toda la vida", dijo

De Paul dijo que los argentinos habían sido "justos ganadores", ya que, para alzarse con el título, "hay que ganarle al último campeón" y eso sucedido.