Armando Cooper cuestiona el jugar un partido de LPF en una cancha con pisadas de caballos

El futbolista colonense Armando Cooper expresó su descontento por las condiciones de la cancha en la que se jugó el partido entre los Potros del Este y Árabe Unido (0-0).

Este encuentro, correspondiente a la jornada dos de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), se disputó en la Hacienda Country Club.

"Lo siento por Costa del Este y Afutpa, pero no se puede jugar en esa cancha. No tiene ni el 20% de buena condición, no está nivelada y tiene huecos por todos lados, no es para jugar LPF esa cancha", expuso el mundialista.

La opinión de Cooper generó un debate, en el que le recordaron que la cancha sintética del estadio Armando Dely Valdés está peor, argumento que negó el futbolista.

"El Armando está tres veces mejor que eso, y está malo. ¿Pero, jugar en una cancha con pisadas de caballos? Vamos, más respeto", agregó.

De acuerdo con Cooper, que la cancha sea natural no quiere decir que está en mejores condiciones que las sintéticas, adicional a que el terreno no es plano.

El futbolista Santiago Cedeño coincidió con Cooper y expresó que "se veía a simple vista que la cancha no está para jugar fútbol profesional".

Los fanáticos, por su parte, ponderaron positivamente la intención del club de contar con su propio estadio, pero recordaron que los jugadores merecen escenarios de calidad.

La Afutpa, por su parte, no se ha pronunciado al respecto, más allá de compartir en sus redes el mensaje de Cooper.

— Armando cooper (@AC11_87) February 13, 2022

