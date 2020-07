Arturo Dorati, más fortalecido en cuarentena

El esgrimista Arturo Dorati, asegura que está en mejores condiciones físicas que antes que se contagiara del nuevo coronavirus y que el confinamiento le ha permitido trabajar en fortalecer varios aspectos de su entrenamiento incluyendo la parte sicológica.

"Después de realizarme la segunda prueba de coronavirus, retomé mis entrenamiento de una forma progresiva para no perder la forma física que traía desde Europa. Lo bueno fue que no me quedaron secuelas del virus mortal y eso facilitó mis entrenamientos". dijo Dorati.

Dorati asegura que esta en la cuarentena ha podido fortalecer sicológicos, técnicos y tácticos de la esgrima, puedo decir que estoy bastante recuperado gracias a Dios.

Arturo Dorati, tenía entre sus planes antes de la llegada de pandemia mundial, buscar la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en el mes de abril pasado aquí en Panamá. También tenía competencias en Suiza, Alemania y dos países más que fueron canceladas.

"La idea era tener cinco competencias antes de venir a casa a conseguir el boleto para ir a Japón. Ya todo está detenido, estamos en pausa y debemos cuidarnos y adaptarnos a la situación entrenando desde casa".

El esgrimista lo que si está seguro es que motivación no le hace falta y está listo para retomar sus planes una vez regrese la denominada nueva normalidad en el mundo. Dorati afirma que muchos de sus amigos en Europa ya están retomando los trabajos tras la apertura de los centros de entrenamientos.

"Por el momento no hay competencias hasta finales de año, según ha notificado la Federación Internacional de Esgrima, porque si bien es cierto los atletas de Europa están retornando, pero en América Latina el virus esta muy complicado, hay una desigualdad de salud".

De mejorar las condiciones de salud en el mundo los planes para Dorati, serían semejantes al seguido este año, porque la competencia sería en abril de 2021 en Panamá y previo a ello entrenaría en Europa para prepararse en busca de la clasificación para Tokio. Él es consciente que debe trabajar duro, porque enfrentaría a todos los esgrimistas de América por un solo cupo para las olimpiadas "un gran desafío que tengo".

Volver a la base de entrenamientos en Madrid es una prioridad para Dorati, una vez se abran los aeropuertos pospandemia, porque allá asegura tiene todas las facilidades para entrenar y además en Europa hay competencias todas las semanas y eso le daría el roce competitivo que necesita para lograr su objetivo.

