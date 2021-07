Ashleigh Barty se lleva el título femenino en Wimbledon

La variedad y astucia de Ashleigh Barty, la número uno del mundo, se impuso a una irregular Karolina Pliskova, enchufada solo a ratos, para levantar su primer Wimbledon y segundo Grand Slam de su carrera (6-3, 6-7 (4) y 6-3).

La tenista australiana se lleva su primer grande desde que comenzara la pandemia y tras no haber jugado prácticamente en 2020. Barty, triunfadora en Roland Garros 2019, dejó a un lado las burbujas y los torneos sin público para oxigenarse en su casa y es ahora cuando recoge los frutos de ello.



En una actuación espléndida, desarboló a una Pliskova superada, rígida y sin sus golpes. Se impuso haciendo a Pliskova sufrir con cada golpe cortado, obligándole a meter varios golpes ganadores seguidos para desarmarle. La checa era un espejismo del nivel que había dado en el segundo y tercer set contra Aryna Sabalenka y desesperaba incluso a Martina Navratilova y Billie Jean King, que presenciaban el partido en el palco real.



Perdió los catorce primeros puntos del partido, se puso 4-0 abajo y amenazó con cometer un descalabro impresionante en la final. A partir de un mal juego de Barty, que supuso el 4-1, Pliskova se empezó a asentar. Maquilló el marcador con el 6-3, pero sus sensaciones eran muy malas. Mientras la australiana sumó doce golpes ganadores en ese parcial, Pliskova solo conectó dos. Sin potencia, la checa era un caramelo.

Ashleigh Barty afirmó que ganar el torneo de Wimbledon apenas un mes después de retirarse de Roland Garros con una lesión en la cadera ha sido "un milagro".



La tenista australiana se recuperó en un tiempo récord para estar en Londres y poder disputar el Grand Slam, donde venció a Karolina Pliskova en la final.

"Mi equipo no me contó mucha de la información que debería haber sabido. Era una lesión de dos meses. Poder jugar aquí en Wimbledon ha sido un milagro. Creo que que no me lo dijeran muestra lo contrarreloj que íbamos. Jugar aquí sin dolor es increíble. Es divertido que a veces las estrellas se alineen para que puedas perseguir tus sueños", dijo la 'aussie' en rueda de prensa.



Sobre su victoria, Barty, que ya tiene dos Grand Slams tras Roland Garros 2019, la calificó como una de las más increíbles de su carrera.

"Creo que es la sensación más increíble que nunca he experimentado en una pista de tenis. Era como que no me lo creía. He trabajado muy duro durante mi carrera con todo mi equipo y con gente que significa lo máximo para poder conseguir mis objetivos y mis sueños. Poder lograrlos hoy es increíble", aseguró la número uno del mundo.