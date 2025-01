Barcelona arrolla al Real Madrid para coronarse ‘supercampeón’

El Barcelona conquistó el cielo con una final soñada en la que humilló al Real Madrid (2-5) para coronarse ‘supercampeón’ y sumar su primer título en dos años, con un recital comandado por Yamal y Raphinha en la primera parte, traducido en cuatro goles, que dejó sentenciado un partido loco pese a que los culés acabaron con diez por la expulsión de Szczesny.



Con un juego arrollador y con las estrellas del Real Madrid apagadas, los de Hansi Flick se sobrepusieron al gol tempranero de Mbappé y en poco más de 45 minutos pusieron un histórico 1-5 ante la endeblez de la defensa blanca con el que sellaron una victoria que dejó hundido a su eterno rival.



Los de Carlo Ancelotti, que llegaron a Arabia Saudí subidos a una ola de optimismo, perdieron en una noche aciaga el título, el liderato en LaLiga a costa del Atlético de Madrid y, de propina, revivieron la pesadilla del 0-4 del Bernabéu de finales de octubre.



Lo imprevisible de un clásico cargado de alicientes no se trasladó a las alineaciones, en las que los dos técnicos fueron predecibles y repitieron el plantel de las semifinales.



Después de una semana con Dani Olmo en el centro del debate, Flick optó por resguardarlo en el banquillo y se inclinó por repetir con Gavi de inicio para dar consistencia a la medular.



El otro interrogante lo resolvió volviendo a confiar en el polaco Szczesny para custodiar la meta en lugar del ‘castigado’ Iñaki Peña.



Con las cartas previstas sobre el tapete del King Abdullah, el duelo echó a andar de manera trepidante, con los dos contendientes dispuestos a encandilar y a estar a la altura de las expectativas del espectáculo.



En ese ambiente electrizante, el Barça salió con vocación de dominar, con la presión alta y con ansia de balón, y su rival, preparado para volar a la contra.



Yamal no titubeó en dejar claro que, en su primera final, tenía ganas de poner en jaque la hegemonía del Real Madrid.



A los dos minutos, dio su primer aviso con un tiro desde la frontal que despejó Courtois y, a renglón seguido, fue Raphinha el que sumó una segunda advertencia con un cabezazo que de nuevo forzó al meta belga a lucirse.



Pero el primer zarpazo certero lo daría el Real Madrid, con un robo de balón de Vinícius a Casadó para habilitar a Mbappé, que en su galopada con Balde le quebró con una bicicleta y cruzó el balón a Szczesny.



El 1-0 reafirmó más si cabe el dibujo del partido, con el Real Madrid cómodo en las cabalgadas al ritmo que marcaba la corneta de ‘Vini’ y más cauto en no caer en el fuera de juego, como en el 0-4 en el Bernabéu de la Liga.



El gesto se le encogió al cuadro blanco al ver a Mbappé cómo se le torcía un tobillo, que obligó minutos después a que le atendieran en el mismo césped para vendárselo. Fue como un mal fario que cambió el destino del partido y que lanzó al Barcelona a devorar a su rival.



Y fue Yamal el llamado a transformarse en el depredador. De un pase de Lewandowsky y valiéndose del despiste de Mendy, quebró a Tchouameni con un amago, acomodó la pelota a su zurda y la colocó a lo Messi con suavidad al palo izquierdo.



El empate desató al Barcelona, que encerró a un Real Madrid cada vez más apocado debido a la desaparición de Bellingham, ausente en toda la primera parte. Ni siquiera la entrada de Araújo por el lesionado Iñigo Martínez alteró el guion y el Barcelona se dispuso a liquidar la final antes del descanso.



Al dominio aplastante se agregó un penalti discutido por los madridistas por un toque de Camavinga en una pierna de Gavi en el que el árbitro no reparó, pero el VAR le hizo rectificar.



Al tanto de Lewandowsky se sumó el de Raphinha, que volvió a poner en entredicho a la defensa blanca. Un pase medido de Koundé puso al brasileño en vuelo para cabecear picado el balón y ahondar en la herida del Real Madrid.



Y lejos de conformarse, cuando moría la primera parte, una escapada de nuevo del extremo brasileño tras perder el Real Madrid el balón la rubricó con un pase a Balde, que firmó un increíble 1-4 bajo el asombro mundial ante el colapso del equipo madridista, que había dejado de tener noticias de Mbappé.



El cajón de las sorpresas volvió a abrirse nada más regresar los jugadores del vestuario. Una volea de Rodrygo a una escuadra pareció resucitar al Real Madrid, pero fue un espejismo. A la jugada siguiente, Raphinha retrató de nuevo a un ofuscado Tchouameni para poner la 'manita'.



Ancelotti retocó la pizarra y metió a Valverde de lateral y a Asencio de central y el invento surtió efecto con una contra del Real Madrid que desembocó en la expulsión de Szczesny al derribar fuera del área a Mbappé previo chequeo del VAR.



En la falta derivada, Rodrygo la pegó con rabia a la pelota para colocar el 2-5 en el marcador con el que dar algo de picante a la final.



Los papeles se invirtieron. Con el reinscrito Dani Olmo en el campo por Yamal, el Barça se agazapó y cedió el control a su rival, aunque con la diferencia de que los culés pusieron mucho más arrojo para aguantar el resultado de una noche mágica.



A base de motivación por la noche histórica y de orden defensivo, el Barcelona se rearmó con diez y a pesar de los reemplazos, entre ellos el de Vinícius, el Real Madrid se aturulló y fue incapaz de perforar de nuevo la meta de un Iñaki Peña que sacó a Mbappé el último cartucho del que dispuso.



- Ficha técnica:



2 – Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez (Asencio, min.52), Tchouameni (Modrid, min.64), Rüdiger, Mendy (Fran García, min.76); Valverde, Camavinga (Ceballos, 46), Bellingham; Rodrygo, Vinícius (Brahaim, min.76) y Mbappé.



5 - Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez (Araújo, min.28), Balde; Casadó, Pedri; Lamine Yamal (Olmo, min.59), Gavi (Iñaki Peña, min.59), Raphinha (Ferrán Torres,min.79); y Lewandowsky.