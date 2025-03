Barcelona avanza a los cuartos de final de la Champions

El Barcelona se clasificó para los cuartos de final de la Champions League tras derrotar al Benfica (3-1) con un doblete de Raphinha y una genialidad de Lamine Yamal, en un gran partido de los azulgranas, que dejaron sentenciada la eliminatoria en la primera mitad.



Se conjugaron los futbolistas del Barça, abrazados sobre el círculo central mientras se guardaba un minuto de silencio por el repentino fallecimiento de Carles Miñarro, para dedicarle la victoria al que era uno de los médicos del equipo.



Y echó a rodar el balón en un arranque de partido trepidante, con los dos equipos buscándose muy arriba y un Benfica valiente que salió al Estadio Olímpico Lluís Companys decidido a no especular con la necesidad de remontar a domicilio el 0-1 de la ida.



Sin embargo, los dos primeros avisos fueron azulgranas: dos tímidos remates de Lamine Yamal y Lewandowski que Trubin atajó sin problemas y que fueron el prólogo del primer tanto local.



Su autor, cómo no, fue Raphinha, el verdugo habitual del conjunto lisboeta, que remató en el segundo palo una asistencia magistral de Yamal en el minuto 11.



El extremo catalán, en una gran jugada personal, dejó sentado a Florentino, al que Lage recuperó en la medular para este choque de 'Champions', antes de ejecutar un cambio de ritmo imparable y penetrar en el área para regalar el gol al atacante brasileño.



La alegría le duró al Barça lo que tardó el Benfica en forzar, en la siguiente jugada, un córner mal defendido que acabó con el tanto del empate del argentino Otamendi, quien cabeceó solo al fondo de la red.



Pero el 1-1 ni resultó catártico para los visitantes ni hizo dudar al equipo de Flick. Al contrario, tras un primer cuarto de hora de igualdad, el Barcelona puso una velocidad más en su juego, mordió aún más arriba y hundió al cuadro luso veinte metros para buscar sin descanso la meta visitante.



Y bajo la batuta de seda de un Pedri una vez más inconmensurable, dejó sentenciada la eliminatoria con otros dos golazos antes del descanso.



El primero fue obra de Lamine Yamal, que salvó un fuera de banda para superar a Tomás Araújo, perfilarse con la zurda desde el balcón del área y enviar un disparo envenenado al segundo palo inalcanzable para Trubin.



El 3-1 llegaría tres minutos antes del descanso y tras una conducción magistral de Balde, que robó el balón en la frontal del área local para cruzar todo el campo y asistir a Raphinha, quien remachó con un disparo raso y seco.



El segundo tanto del brasileño -autor de cinco dianas en los tres enfrentamientos contra el equipo luso- llegó con suspense, porque el VAR tuvo que revisar si debía ser anulado por fuera de juego.



El duelo podría haber recuperado emoción si un gol de Aursnes al inicio de la segunda parte no hubiese sido anulado por posición adelantada de Pavlidis, quien había habilitado a su compañero con un centro desde la izquierda.



La jugada llegó justo después de que, en el área contraria, Araujo, sustituto este martes del sancionado Cubarsí, cabeceara al exterior de la red un lanzamiento de falta de Raphinha, en otra mitad con un arranque movido que pareció no gustar a Flick.



El técnico germano pedía a sus futbolistas que no fueran al intercambio de golpes y masticaran más las jugadas. Y sus pupilos le hicieron caso. Sobre todo, Pedri, quien reclamaba el balón a cada transición para parar el tiempo a su antojo y ponerle un poco de pausa al choque.



Y así, como si hubiera aprendido la lección del último duelo copero ante el Atlético de Madrid, en el que dejó abierta la eliminatoria encajando dos tantos en los minutos finales, el Barcelona vivió esta vez una segunda mitad casi sin sobresaltos.



Y eso que el Benfica lo intentó tímidamente en los escasos momentos en los que dispuso del balón, con un tiro forzado de Pavlidis dentro del área que atajó Szcesny como oportunidad más destacada.



En cambio, el Barça rondó el cuarto en una jugada coral que empezó De Jong y que él mismo remató desviado en boca de gol después de que Yamal y Kounde le dieran continuidad.



Los últimos minutos sirvieron para que Flick dosificara esfuerzos con los cambios pensando en el próximo duelo liguero contra el Atlético de Madrid y para que Raphinha buscara, sin suerte, su triplete, mientras parte de la grada de Montjuïc reclamaba, entre cánticos, el Balón de Oro para un futbolista que esta temporada ya lleva 27 goles, 11 de ellos en la 'Champions'.



- Ficha técnica



3 - Barcelona: Szczesny; Kounde, Araujo, Iñigo Martínez (Eric Garcia, min.87), Balde; De Jong (Casadó, min.81), Pedri; Lamine Yamal (Fermín López, min.81), Dani Olmo (Gavi, min.70), Raphinha; y Lewandowski (Ferran Torres, min.70).



1 - Benfica: Trubin; Tomás Araújo (Joao Rego, min.84), Antonio Silva, Otamendi, Dahl; Aursnes, Florentino (Barreiro, min.70), Kokcu (Belotti, min.70); Akturkoglu (Amdouni, min.56), Pavlidis y Schjelderup (Renato Sanches, min.56).



Goles: 1-0: Raphinha, min.11. 1-1: Otamendi, min.13. 2-1: Lamine Yamal, min.27. 3-1: Raphinha, min.42.



Árbitro: François Letexier (FRA). Amonestó con tarjeta amarilla al visitante Antonio Silva (min.48).



Incidencias: Partido de vuelta a los octavos de final de la Liga de Campeones disputado en el Estadio Olímpico Lluís Companys ante 47.111 espectadores. Antes del inicio, se guardó un minuto de silencio en memoria del médico del Barça Carles Miñarro, fallecido el pasado sábado