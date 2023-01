Barcelona levanta la Supercopa y festeja

El Barcelona acabó con su sequía de títulos y consiguió la primera corona de la era Xavi Hernández al imponerse con rotundidad al Real Madrid (1-3) en la final de la Supercopa guiado por un excelso Gavi, autor del primer tanto y asistente en los dos siguientes para que Robert Lewandowski y Pedri, anotaran.

El tanto madridista lo hizo Karim Benzema en tiempo de reposición del juego.

Por su lado, Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, se mostró encantado por "cómo" ganaron al Real Madrid y consecuentemente el título de la Supercopa de España.

"Muy satisfecho y contento. A mí me gusta el cómo. Si no jugamos bien no estoy del todo contento cuando ganamos, pero siempre pensamos en el cómo. Hoy (aye) pensamos en generar superioridad. Lo que he imaginado y planeado ha salido a la perfección" dijo Xavi.

Un Xavi que confió en que esta sea la primera piedra, en forma de título, de su proyecto.

Mientras que Sergio Busquets, capitán del Barcelona, aseguró que ganar la Supercopa de España ante el Real Madrid en Riad les va a "reforzar" para "mantener la idea" y "seguir creciendo y ganando más títulos o luchando por ellos".

El español Gavi, futbolista del Barcelona de 18 años, fue nombrado mejor jugador de la final de la Supercopa de España.

"Hemos dominado bastante. El míster ha planteado el partido muy bien y lo teníamos todo muy claro", analizó.

"Feliz por la victoria. Todavía me queda mucho que mejorar, me veo muy bien pero hay que seguir mejorando", dijo, Gavi.