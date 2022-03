Barcelona se juega una final ante Galatasaray en Liga Europa

Tras el empate (0-0) en el partido de ida de los octavos de final de la Liga Europa contra el Galatasaray, el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, afronta hoy la vuelta en Turquía como "una final" en la que instó a sus jugadores a "salir con más intensidad" que en el duelo disputado en el Camp Nou.

Versión impresa

En la comparecencia de prensa celebrada en Estambul previa al encuentro, el técnico egarense lamentó que sus jugadores no hicieran "los deberes" en Barcelona, lo que les obliga a "ganar en uno de los estadios que más animan".

"Es una final, no podemos fallar. La Liga Europa es una competición importante y tenemos que salir con más intensidad que en la ida. Esa primera parte en el Camp Nou no me gustó, aunque en la segunda estuvimos mejor y generamos más ocasiones", apuntó el preparador catalán .

Prevé Xavi en el estadio Nef un partido similar al de la ida, en el que el Galatasaray se mostró muy sólido en defensa. Por ello, considera que la clave del encuentro estará en "saber cómo atacar" al conjunto entrenado por el catalán Domènec Torrent.

"Si entendemos bien cómo atacar, tenemos muchas opciones de ganar", insistió el técnico, quien añadió que sus jugadores están con "ilusión, motivación y ganas de pasar a los cuartos de final" de la segunda competición europea.

Afrontará su equipo, según definió Xavi, "una prueba de fuego" a pocos días de disputar el próximo domingo el clásico del fútbol español en el Santiago Bernabéu, si bien puntualizó que sus jugadores están únicamente centrados en el partido contra el Galatasaray.

"No pensamos más allá del partido del jueves. Ya tendremos tiempo de pensar en el partido del domingo", respondió al ser preguntado por si tiene previsto dar descanso a jugadores importantes como Sergio Busquets.

VEA TAMBIÉN: Sporting Gijón y 'Pumas' Rodríguez con mucho en juego ante Leganés