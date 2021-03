Barcelona tiene un día tranquilo ante el Huesca

Por fin el Barcelona vivió un día más tranquila en el Camp Nou, con dos goles más de Leo Messi, y sumó ante el Huesca una victoria (4-1) para acercarse al liderato en LaLiga, en poder del Atlético de Madrid, de quien le separa solo cuatro puntos con once partidos por jugar.

Versión impresa

Por su lado, el entrenador del Barcelona Ronald Koeman dijo que no entiende "cómo se puede pitar penalti" en la acción que supuso el momentáneo 2-1 antes del descanso en un partido que el Barcelona acabaría ganando claramente.

"Yo creo que duró 4 o 5 minutos la revisión y eso quiere decir que el VAR entró y todos hemos visto que Ter Stegen no tocó al delantero del Huesca, no entiendo cómo se puede pitar penalti, una vez más no lo entiendo", insistió el técnico holandés .

Por otro lado, consideró que "no se puede decir más de Leo", que ayer alcanzó a Xavi Hernández como el jugador que más partidos ha disputado con la camiseta azulgrana con 767. "Es el hombre más importante de la historia del Barça y menos mal que todavía está con nosotros", sentenció.

Además, elogió que dos de los cuatro goles fuesen mediante disparos desde fuera del área: "Es importante porque contra un equipo que defiende con muchos jugadores en su propia área es posible buscar los pases pero hay que acabar las jugadas, hay que chutar y así hemos marcado dos goles en un partido en el que estuvimos bien".

De todas maneras, Koeman puntualizó que en "la segunda parte" su equipo "fue inferior a la primera".

El centrocampista del Barcelona Pedro González 'Pedri' admitió que "jugar con Messi es una gozada" tras el triunfo de los azulgranas ante el Huesca en el Camp Nou.



"Yo disfruto cada día de Messi en los entrenamientos y en los partidos. Para mí es el mejor y siempre lo intento buscar", añadió en declaraciones Movistar+ sobre el jugador argentino, que ante los aragoneses alcanzó a Xavi Hernández como el jugador que más partidos oficiales ha jugado con el Barcelona con 767.

VEA TAMBIÉN: Zidane pide a jugadores olvidar ventaja de un gol ante Atalanta



Respecto a las opciones de conquistar el título de Liga tras ponerse a cuatro puntos del Atlético de Madrid, Pedri aseguró que el Barcelona no va a dar "un título por perdido" y que tienen "un equipo para optar al título".



Respecto a las opciones de conquistar la Liga ahora que el Barcelona se ha situado a cuatro puntos del líder, el Atlético de Madrid, el técnico holandés explicó que "siempre" ha dicho "que hay mucha Liga"