Bárcenas: 'No estuvimos preparados a la intensidad que puso Uruguay'

El panameño Édgar Bárcenas lamentó este domingo que el combinado canalero no arrancara el partido con la "intensidad" que puso Uruguay desde el inicio y que su reacción fuera demasiado tardía.



"Siento que no estuvimos preparados a la intensidad que por ahí puso Uruguay sobre todo mentalmente. Físicamente también, porque se notó. Luego nos adaptamos a su velocidad y su ritmo y les pudimos meter en aprietos. Pero tenemos que estar antes, tenemos que estar viendo lo que va a venir", dijo en zona mixta.



Bárcenas destacó, no obstante, la respuesta de los de Thomas Christiansen en la segunda mitad.



"Creo que creamos oportunidades, que es muy difícil. Imagínate contra un equipo como Uruguay, meterlo atrás... Tiene mérito", dijo.



"Pero a mí no me gusta quedarme ahí, creo que podemos hacer más porque tenemos la capacidad", señaló al enfatizar que Panamá debe "dar un salto y un paso más" en este tipo de competiciones.



Por último, Bárcenas se refirió a EE.UU., su próximo rival y que conocen bien como equipo de la Concacaf, y afirmó que la selección panameña sabe que será un partido "difícil" y que deben estar "preparados mentalmente" para ese duelo.