Bayern de Múnich desfigura a un Barça que no da para más en la Champions

'Hay que ser franco: no estamos entre los favoritos. Pero no pasa nada por no serlo. Muchas veces lo hemos sido y no lo hemos conseguido. Las cosas pueden cambiar mucho. No me quiero excusar. Somos el Barça', dijo Gerard Piqué.



- Publicado: 15/9/2021 - 12:00 am