Bayern de Múnich fue muy superior; Piqué muestra la vergüenza del Barcelona en la Champions

El central azulgrana Gerard Piqué dijo ayer que lo vivido en Lisboa "es una vergüenza" y que "el club necesita cambios estructurales", justo al finalizar la histórica debacle ante el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Champions por 2-8

"El club necesita cambios. Y no hablo sólo del entrenador y de los jugadores. El club necesita cambios de todo tipo. Nadie es imprescindible. Yo soy el primero que me ofrezco a dejarlo si es necesario. Ahora sí que hemos tocado fondo", añadió.

" Es una vergüenza, no se puede competir así. Y no es la primera, ni la segunda ni la tercera vez. Es muy duro y espero que sirva de algo", dijo Piqué

Para Quique Setién, entrenador del Barcelona, dijo que "si (Gerard) Piqué pide cambios estructurales, algo de razón tendrá".

Setién admitió que "es una derrota tremendamente dolorosa". "Creo que son demasiados goles. El equipo se ha visto desbordado y el Bayern ha tenido mucha efectividad", dijo.

Y no quiso pronunciarse sobre su futuro como técnico azulgrana: "todavía es todo muy cercano para saber si voy a continuar o no. No depende de mí y hay que hacer una reflexión teniendo en cuenta lo que ha sucedido".

Setién es consciente de que "una derrota de esta envergadura daña la credibilidad de un entrenador".

Para, Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcelona, "los próximos días" ejecutarán decisiones que ya tenían pensadas "antes del regreso de la Champions y algunas otras", después de la dura derrota ante el Bayern de Múnich en los cuartos de final.

Bayern avanzó a las semifinales de la Champions y tendrá que enfrentarse al ganador de hoy entre Manchester City inglés y Lyon francés

