Béisbol de EE.UU. llegará a Tokio

El béisbol, deporte pasatiempo nacional en Estados Unidos, volverá a estar en la justa olímpica después de haber ganado este fin de semana el Preolímpico de las Américas y conseguir el quinto boleto que le llevará a Tokio 2020.

El equipo de Estados Unidos formado por varios All-Star de las Grandes Ligas, jugadores de ligas menores e incluso un atleta olímpico de invierno culminaron un proceso de dos años de trabajo duro después de haber fallado en otoño del 2019 su primer intento de clasificación.

Esta vez, de principio a fin del torneo, que reunió a ocho equipos, divididos en dos grupos, Estados Unidos fue el mejor y lo demostró al acabar el evento invicto (4-0) en las sedes de West Palm Beach y Port St. Lucie (Florida), donde se celebró el evento.

El último logrado en el partido decisivo que venció 4-2 a Venezuela, donde el veterano tercera base Todd Frazier, de 35 años, se erigió en el jugador clave del bateo oportuno y productivo de Estados Unidos al estar perfecto con 4 de 4, dos impulsadas y otras dos anotadas.

El campo de seis equipos para el primer torneo olímpico de béisbol desde 2008 está casi completo con el anfitrión Japón, la sorpresa de Israel, México, Corea del Sur y ahora Estados Unidos.



Un torneo de clasificación de última oportunidad a finales de este mes determinará la sexta y última nación, en la que estarán República Dominicana y Venezuela que acabaron segunda y tercera en la clasificacion final del torneo.

Pero Cuba, la nación más exitosa en la era anterior del béisbol olímpico como deporte de medallas después que hizo su debut en Barcelona 1992 y siguió hasta Pekín 2008.



Cuba, que ganó tres de las cinco medallas de oro disputadas (1992, 1996 y 2004), las otras dos se las repartieron Corea del Sur (2008) y Estados Unidos (2000), quedó eliminada en la primera ronda del torneo Preolímpico de las Américas y no estará en Tokio 2020.

El béisbol y el sóftbol fueron retirados del programa olímpico luego de los Juegos de Peín Beijing 2008.



Cuando los miembros del Comité Olímpico Internacional (COI) votaron en contra del béisbol (54-50), uno de los factores que pesaron fue la falta de participación de las Grandes Ligas.



Pero el béisbol está de regreso después de un cambio de reglas que permitió a una nación anfitriona proponer deportes adicionales para sus Juegos.

El béisbol y el softbol, populares en Japón, se confirmaron en 2016 para el programa olímpico de Tokio (junto con el kárate, el skate, la escalada deportiva y el surf).



Sin embargo, el béisbol no estará en el programa olímpico de París 2024, pero podría agregarse para los Juegos de Los Ángeles 2028.

Los jugadores activos de las Grandes Ligas no participarán este verano, pero es probable que Estados Unidos tenga nombres familiares.

Los 26 que están en la lista de clasificación son los principales candidatos a hacer el equipo olímpico de 24, al no estar convocados ni firman con clubes de Grandes Ligas antes de los Juegos.

Se podría decir que el duro viaje de Estados Unidos hacia la clasificación olímpica comenzó el 7 de agosto de 2019, cuando Joe Girardi fue elegido su manejador.



Girardi renunció dos meses después y menos de un mes antes del primer clasificado olímpico, y tomó el puesto de los Filis de Filadelfia. Fue reemplazado por otro campeón de la Serie Mundial de los Yanquis de Nueva York, Scott Brosius.

Con Brosius, Estados Unidos estuvo a tres outs de obtener un lugar olímpico en el Premier12 de noviembre de 2019, un torneo para las 12 mejores naciones del mundo.

Pero México, que nunca antes se clasificó para un torneo olímpico de béisbol, anotó una vez en la novena entrada y se marchó en la décima en un juego de ganador a Tokio en el Tokyo Dome.

Los estadounidenses pensaron que tendrían que esperar cuatro meses hasta la próxima oportunidad de clasificar. Pero el Preolímpico de las Américas, originalmente programado para marzo de 2020, se pospuso debido a la pandemia de coronavirus 10 días antes de que comenzara.

Durante el año extra, Brosius fue reemplazado como piloto por Mike Scioscia, quien ganó la Serie Mundial como jugador y manejador.



Scioscia jugó como receptor en la década de 1980 con los Dodgers de Los Ángeles, dirigido por el legendario Tommy Lasorda, quien dirigió a Estados Unidos a su única medalla de oro olímpica en Sydney 2000. Lasorda murió el pasado enero a los 93 años.

Oportunamente, la lista de Scioscia para la clasificación de esta semana incluyó solo a un jugador del evento Premier12 de 2019, el relevista Brandon Dickson, que no pudo cerrar ante México, pero si lanzó frente a Venezuela y al final también ayudó a que el béisbol de Estados Unidos pueda mantener su protagonismo olímpico.EFE.