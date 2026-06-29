Béisbol de Panamá inicia entrenamientos para los Centroamericanos y del Caribe 2026

La selección mayor de béisbol de Panamá puso en marcha sus entrenamientos con miras a su participación en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, certamen que se celebrará en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, del 31 de julio al 7 de agosto del presente año.

El combinado canalero inició su ciclo de preparación bajo las directrices del experimentado mánager panameño Alberto Macré. La sede elegida para acoger los trabajos de acondicionamiento físico, técnico y táctico de la preselección nacional son las modernas instalaciones de la Academia Mariano Rivera, ubicada en el sector de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Formato de competencia y potencias del área

El torneo de béisbol de la cita regional reunirá a ocho de las principales potencias y delegaciones de la cuenca del Caribe, lo que augura un elevado nivel de exigencia competitiva. Los países confirmados que verán acción sobre el diamante son:

República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Colombia, Nicaragua, México, Curazao y Panamá.

La organización del certamen ratificó que el sistema de competencia se desarrollará bajo la modalidad de Round Robin (todos contra todos) a una sola vuelta. Una vez concluida la fase regular, las novenas que finalicen en la primera y segunda posición de la tabla general obtendrán el boleto directo para disputar la medalla de oro.

Por su parte, los equipos que culminen en el tercer y cuarto lugar se medirán en un duelo único por la presea de bronce.

Rutina de entrenamientos previa al viaje

El cuerpo técnico liderado por Macré detalló que los peloteros criollos se mantendrán trabajando en un estricto horario matutino en Panamá Oeste durante las próximas semanas. Esta planificación busca optimizar el rendimiento físico de los atletas frente a las condiciones climáticas y consolidar el cuerpo de lanzadores y la ofensiva antes de emprender el viaje a suelo quisqueyano para el esperado debut.

