Billy Gordón dará todo en el Mundial de Ironman 70.3

Billy Gordón, quién viajará mañana viernes al Campeonato Mundial de Ironman 70.3 que se disputará en Finlandia los días 26 y 27 de agosto de 2023, manifestó que batallará duro para subirse en el podium.

Será la tercera vez que esta competición se dispute en Europa, después de Zell am See-Kaprun (Austria) 2015 y Niza (Francia) 2019.

Gordón confirmó que ha terminado su preparación para el evento deportivo después de lograr su clasificación en el Ironman 70.3 celebrado en marzo pasado en La Calzada de Amador, Panamá, donde ganó el primer lugar de su categoría.

"He logrado mantenerme en buena forma física durante el año y me siento bastante bien para vivir mi experiencia en el Mundial de Ironman 70.3 luego de tener mi paso por mundiales en las categorías junior y sub-23", dijo ayer el triatleta.

"Mi objetivo número 1 será terminar la prueba, ganarme esa medalla y en segundo lugar quiero dar todo lo que tenga ese día para intentar dejar lo más arriba posible en la tabla a mi país", indicó Gordón.

Billy Gordón indicó además que ha estado mejorando y arrojando buenos números en los entrenamientos para estar en la pelea, "me encantaría estar en el podium, pero del trecho al hecho hay un tramo y falta ver como responde el cuerpo con el frío, la lluvia que me espera en Finlandia".

"Vamos con todo y de paso tendré compañeras como: Evie Hernández y Sarah Abadi a quienes entreno en mi equipo ETT, también clasificadas al Mundial, al igual que Nogelys y Gabriel con quienes compartiré estadía", indicó el deportistas.

"Me ilusiona mucho el sueño de ir a pelear al Campeonato Mundial de Ironman 70.3, he hecho muchos sacrificios y he recibido apoyo de algunas personas increíbles, me motiva creer que puedo ir a ganar, puede que se algo loco, pero es mi locura y ya veremos cual es la realidad al enfrentar a los europeos en casa, ya que en un Mundial te ponen en su sitio rápidamente", expresó el triatleta en sus redes sociales.

"No hay chance para errores, ni segundas oportunidades, por eso todo debe salir casi perfecto en un solo día y en un espacio de cuatro horas de batalla, sin más a seguir apretando por los sueños toca trabajarlos en todo el corazón. Gracias por el empuje ", indicó el deportista.

Gordón este año ha ganado el Xterra Camino de Cruces, segundo en el Xterra Portobelo, primer lugar en el Campeonato Nacional de Spint. También ganó el Triatlón de Punta Cana, República Dominicana y en junio pasado fue primero en el Royal Triathlon celebrado en Shelter Bay Marina en Sherman, Colón.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

"Estoy muy agradecido con el apoyo de Nike, EIM RaliStore, +Móvil, Michelob, Elite Training Team, Perfomance Sport Therapy, Garmin y el coach Miguel por hacer este sueño de llegar al Mundial de la mejor forma posible".

Billy Gordón además en el plano internacional en el 2008 clasificó al Mundial Junior de Canadá, dos años después fue al Mundial Elite Sub-23 de Australia y en el 2011 estuvo en el de China.

iframe width="560" height="315" data-artsrc="https://www.youtube.com/embed/TIRR8wkOzzY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; >