Brasil debuta ante Serbia e inicia carrera por la sexta Copa Mundial

sin mayores señales, Tite, técnico de Brasil no habla de alineación, tampoco de favoritismo, no quiere fuga de información sobre el partido hoy contra Serbia en el Estadio Lusail(s (2:00 p.m. hora panameña)

El técnico de la 'Canarinha' fue bombardeado a preguntas sobre el once inicial por la prensa, en el que las principales dudas es si jugará Vinícius Júnior o Lucas Paquetá, y Fred o Fabinho.

"No voy a decir cuál es la alineación porque no quiero dar ninguna información a mis rivales", dijo Tite.

Sobre el favoritismo de Brasil, Tite explicó que él solo no puede llevar la responsabilidad de los últimos 20 años, desde que Brasil ganara su última Copa del Mundo en 2002.

"No puedo quedarme con la responsabilidad de los últimos 20 años, solo he estado aquí cuatro. Es un gran país, apasionado por el fútbol, y este sirve también como herramienta para la educación. No solo tenemos presión, sino que la aprovechamos, porque soñar es parte de nuestra vida. Alguien dijo que es bueno soñar, y nosotros soñamos con ganar la final", comentó.

Por su parte, Dragan Stojković, entrenador de Serbia, dijo que Brasil tiene ahora mismo a "la generación dorada".

"Brasil es muy afortunada por tener cuatro delanteros, pero también tendrá que defender alguien, ¿no?. "Esto empieza cero a cero, así que ambos podemos ganar. No tenemos miedo a nadie, ni siquiera a Brasil", añadió.

En otro partido hoy, Portugal de Cristiano Ronaldo enfrenta a Ghana (11: a.m. hora panameña).